Prohibida Obsesión - Capítulo 7: Antonia conoce a una antigua víctima de Coca

12 oct. 2026 - 23:00 hrs.

En el capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) verá el video íntimo que grabó de Julieta (María Jesús Haran) sin su consentimiento.

Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) manipulará a Gaspar (Nicolás Poblete) para que ponga fin a su vínculo con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).

Minutos más tarde, el abogado se reunirá con la joven y tomará una drástica decisión sobre la relación que estaban formando.

Prohibida Obsesión / Mega

Antonia conocerá a una antigua víctima de Coca

Además, Antonia (Sigrid Alegría) descubrirá que Coca (Lorena Capetillo) se involucró con un empresario en el pasado, provocando la destrucción de su familia y de la compañía.

Tras enterarse de estos antecedentes, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) se reunirá con uno de los integrantes de esa familia, quien le revelará más detalles sobre las acciones de su enemiga.