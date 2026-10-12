Prohibida Obsesión - Capítulo 7: Antonia conoce a una antigua víctima de Coca
En el capítulo 7 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) verá el video íntimo que grabó de Julieta (María Jesús Haran) sin su consentimiento.
Por otro lado, Dante (Andrés Velasco) manipulará a Gaspar (Nicolás Poblete) para que ponga fin a su vínculo con Bárbara (Fernanda Finsterbusch).
Minutos más tarde, el abogado se reunirá con la joven y tomará una drástica decisión sobre la relación que estaban formando.
Antonia conocerá a una antigua víctima de Coca
Además, Antonia (Sigrid Alegría) descubrirá que Coca (Lorena Capetillo) se involucró con un empresario en el pasado, provocando la destrucción de su familia y de la compañía.
Tras enterarse de estos antecedentes, la hija de Hernán (Osvaldo Silva) se reunirá con uno de los integrantes de esa familia, quien le revelará más detalles sobre las acciones de su enemiga.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
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