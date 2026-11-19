19 nov. 2026 - 23:00 hrs.

En este capítulo de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) moja su polera luego de escuchar un chiste de Gaspar (Nicolás Poblete), por lo que decide ir a cambiarse de inmediato.

Para su sorpresa, la pareja de Hernán (Osvaldo Silva) descubre al abogado observándola mientras se cambia de ropa, una situación que genera incomodidad entre ambos.

Por otro lado, Luciano (Diego Muñoz) pasa frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y la sorprende besando a otro hombre (Max Salgado), una escena que lo deja completamente en shock.

Prohibida Obsesión / Mega

La confesión de Gonzalo a Paloma

Además, Paloma (Mónica Godoy) le comenta a Gonzalo (Ricardo Fernández) que Dante (Andrés Velasco) siente celos de él, ya que en el pasado sospechaba que estaba interesado sentimentalmente en ella.

Ante esta revelación, Gonzalo sorprende a Paloma con una tierna confesión sobre los sentimientos que tuvo por ella en aquella época.