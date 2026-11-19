Prohibida Obsesión - Capítulo 26: La confesión de Gonzalo a Paloma
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Coca (Lorena Capetillo) moja su polera luego de escuchar un chiste de Gaspar (Nicolás Poblete), por lo que decide ir a cambiarse de inmediato.
Para su sorpresa, la pareja de Hernán (Osvaldo Silva) descubre al abogado observándola mientras se cambia de ropa, una situación que genera incomodidad entre ambos.
Por otro lado, Luciano (Diego Muñoz) pasa frente a la cafetería de Bárbara (Fernanda Finsterbusch) y la sorprende besando a otro hombre (Max Salgado), una escena que lo deja completamente en shock.
La confesión de Gonzalo a Paloma
Además, Paloma (Mónica Godoy) le comenta a Gonzalo (Ricardo Fernández) que Dante (Andrés Velasco) siente celos de él, ya que en el pasado sospechaba que estaba interesado sentimentalmente en ella.
Ante esta revelación, Gonzalo sorprende a Paloma con una tierna confesión sobre los sentimientos que tuvo por ella en aquella época.
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Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 23: Bárbara descubre a Marisol
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Prohibida Obsesión - Capítulo 20: Gaspar intenta desenmascarar a Pablo