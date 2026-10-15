Prohibida Obsesión - Capítulo 9: Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara

15 oct. 2026 - 22:57 hrs.

En el capítulo 9 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) vuelve a besar a Luciano (Diego Muñoz), esta vez en su cafetería.

Sin embargo, el empresario reacciona de la peor manera y le asegura que la aventura que tuvieron fue lo peor que le ha pasado en la vida, dejando a la joven entre lágrimas.

Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) conversa con el hijo de la expareja de Coca (Lorena Capetillo) y descubre detalles de su oscuro pasado, una revelación que lo deja completamente paralizado.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara

Además, Dante le pregunta directamente a Luciano si siente algo por Bárbara.

Aunque al principio lo niega, el arquitecto termina confesando que no puede sacarse a la joven de la cabeza.