Prohibida Obsesión - Capítulo 9: Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara
En el capítulo 9 de Prohibida Obsesión, Bárbara (Fernanda Finsterbusch) vuelve a besar a Luciano (Diego Muñoz), esta vez en su cafetería.
Sin embargo, el empresario reacciona de la peor manera y le asegura que la aventura que tuvieron fue lo peor que le ha pasado en la vida, dejando a la joven entre lágrimas.
Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) conversa con el hijo de la expareja de Coca (Lorena Capetillo) y descubre detalles de su oscuro pasado, una revelación que lo deja completamente paralizado.
Luciano admite que le pasan cosas con Bárbara
Además, Dante le pregunta directamente a Luciano si siente algo por Bárbara.
Aunque al principio lo niega, el arquitecto termina confesando que no puede sacarse a la joven de la cabeza.
Los capítulos completos de Prohibida Obsesión están disponibles en Prime Video y MegaGo.
Más Capítulos
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Prohibida Obsesión - Capítulo 8: Luciano le exige a Bárbara que se aleje de su vida
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Prohibida Obsesión - Capítulo 7: Antonia conoce a una antigua víctima de Coca
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Prohibida Obsesión - Capítulo 6: Antonia conoce detalles de la aventura de Bárbara y Luciano
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Prohibida Obsesión - Capítulo 5: Dante le pide una suma millonaria a Luciano
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Prohibida Obsesión - Capítulo 4: Luciano estalla de rabia por Gaspar
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Prohibida Obsesión - Capítulo 3: Luciano descubre a Bárbara en el departamento de Gaspar