Prohibida Obsesión - Capítulo 28: La advertencia a Vivi sobre el pasado de Pablo
En este capítulo de Prohibida Obsesión, Julieta (María Jesús Haran) regresa a su hogar luego de pasar la noche con Bárbara (Fernanda Finsterbusch), quien le presta un pañuelo.
Al llegar, Luciano (Diego Muñoz) la recibe y rápidamente reconoce el aroma del perfume de su amante.
Por otro lado, Hernán (Osvaldo Silva) le revela a Coca (Lorena Capetillo) que transferirá gran parte de su patrimonio a Antonia (Sigrid Alegría), lo que desata una nueva crisis en la pareja.
La advertencia a Vivi sobre el pasado de Pablo
Además, Vivi (Celine Reymond) sorprende a Pablo (César Sepúlveda) mientras discute con Eduardo (Alex Zisis), su exsuegro.
Antes de retirarse, Eduardo se acerca a Vivi y le advierte que tenga cuidado con Pablo, asegurando que arruinó la vida de su hija.
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