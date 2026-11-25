25 nov. 2026 - 23:13 hrs. | Act. 26 nov. 2026 - 17:38 hrs.

En el avance del capítulo 228 de Reunión de Superados, Javiera (Daniela Ramírez) descubrió que Manuel (Mario Horton) no fue a su fiesta de inauguración porque pasaba por un pésimo momento laboral y personal.

Max (Álvaro Espinoza) compró la funeraria con la única intención de hacerle la vida imposible al ex de Tere (Elisa Zulueta), al punto de orillarlo a renunciar de un trabajo en el que ya estaba estable y que funcionaba viento en popa.

No hay más tregua

Javiera había intentado llevar la fiesta en paz por el bien de sus hijos, pero Max lo hará completamente imposible. Ella lo echará de la inauguración porque no soportará más su presencia.

Reunión de Superados / Mega

"Tú me has llevado al límite todo este año, ándate. Ándate ahora de mi casa", le exigirá cuando ambos estén solos en la cocina.

Él se acercará más a su ex y ella tendrá que interponer su mano para evitar tenerlo encima. "Esto no termina aquí", advertirá el empresario.