¡Toma nota! Esta es la parrilla programática por día para el Festival de Viña 2027
Este viernes 27 de noviembre se anunció el Line Up del Festival de Viña del Mar 2027 y la parrilla programática de la próxima edición ya toma forma.
La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes han manifestado en muchas ocasiones su emoción por este nuevo certamen festivalero.
Asimismo, se anunció cómo quedó la parrilla programática por día con algunos artistas por confirmar.
Así quedó la parrilla programática por día
Lunes 22 de febrero:
Martes 23 de febrero:
- Reik
- Farruko
Miércoles 24 de febrero:
- Artistas por confirmar
Jueves 25 de febrero:
- La Ley
Viernes 26 de febrero:
- Pablo Alborán
- Jihyo
Sábado 27 de febrero:
- Arcángel
- Damas Gratis.
¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.