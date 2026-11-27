27 nov. 2026 - 12:25 hrs.

Este viernes 27 de noviembre se anunció el Line Up del Festival de Viña del Mar 2027 y la parrilla programática de la próxima edición ya toma forma.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes han manifestado en muchas ocasiones su emoción por este nuevo certamen festivalero.

Asimismo, se anunció cómo quedó la parrilla programática por día con algunos artistas por confirmar.

Así quedó la parrilla programática por día

Lunes 22 de febrero:

- Laura Pausini

- Silvestre Dangond

Martes 23 de febrero:

- Reik

- Farruko

Miércoles 24 de febrero:

- Artistas por confirmar

Jueves 25 de febrero:

- La Ley

- Gondwana & Quique Neira

Viernes 26 de febrero:

- Pablo Alborán

- Jihyo

Sábado 27 de febrero:

- Arcángel

- Damas Gratis.

Viña 2027

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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