27 nov. 2026 - 12:21 hrs.

Arcángel llegará a Chile de la mano del Festival de Viña del Mar 2027, luciéndose con su enorme trayectoria y el cariño de todo un país.

Una de las grandes figuras del género urbano llegará a la Quinta Vergara el sábado 27 de febrero con sus éxitos y todo el flow que lo ha convertido en un referente de la música latina.

Arcángel en Viña 2027

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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