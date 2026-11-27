27 nov. 2026 - 12:38 hrs.

La estrella del K-Pop y líder del grupo TWICE, Jihyo, confirmó su presencia en el Festival de Viña 2027, cumpliendo las expectativas que se esperaban para el certamen viñamarino.

Y es que en Viña 2026 la presencia del grupo NMIXX de este mismo género abrió las puertas de la Quinta Vergara al mercado asiático, siendo este anuncio uno de los más importantes por la importancia de Jihyo en Corea del Sur.

La cantante lidera a TWICE desde hace más de una década, grupo que ha cosechado éxitos como "What is Love?", "Moonlight Sunrise", "TT", "Yes or Yes" y su canción debut "Like OOH?AHH".

El saludo de Jihyo para Chile

Tras la confirmación de su presencia en Viña del Mar el próximo viernes 26 de febrero, la cantante envió un mensaje y cariñoso saludo a sus fans en Chile.

"Hola, Chile, hola a todos, soy Jihyo, estoy muy feliz de anunciar que actuaré en el Festival de Viña del Mar 2027, el festival de música más grande de Latinoamérica", dijo en un comienzo.

Mucho Gusto / MEGA

En esa línea, expresó que "no saben lo emocionada que estoy de compartir esta noche con ustedes". No veo la hora de cantar juntos y llenarnos de esa energía positiva que la gente de Viña puede aportar".

"Nos vemos en Viña", cerró la cantante con un perfecto español.

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