27 nov. 2026 - 12:12 hrs.

¡El K-Pop vuelve a la Quinta Vergara! Jihyo, vocalista de Twice, fue confirmada este jueves para la parrilla programática de Viña 2027.

La talentosa artista surcoreana llegará a la Quinta Vergara con toda su energía, talento y fuerza escénica, siendo una de las vocalistas del K-Pop con mejor rango vocal y destacada líder de TWICE, una de las agrupaciones más importantes de la última década.

Jihyo se presentará el viernes 26 de febrero en la Quinta Vergara, cerrando una noche que iniciará con el romanticismo de Pablo Alborán.

Jihyo de Twice llegará a Chile

La presencia de NMIXX en Viña 2026 abrió un abanico de posibilidades para los artistas de dicho país, siendo Jihyo la nueva invitada a la Quinta Vergara.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda

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