27 nov. 2026 - 12:00 hrs.

Este viernes se anunció la presencia de la icónica banda nacional de rock, La Ley, en el escenario de la Quina Vergara.

Reconocidos por su gran cantidad de éxito en los 90's, así como por su recordado MTV Unpluged, La Ley volverá a ser parte del Festival de Viña del Mar 2027 el jueves 25 de febrero.

La Ley vuelve a Viña 2027

Una de las bandas más importantes del rock en español llega al escenario más importante de Latinoamérica para reencontrarse con el público y hacer vibrar con sus grandes canciones.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron optimistas frente a esta alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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