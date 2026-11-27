27 nov. 2026 - 12:23 hrs.

¡La cumbia hará bailar a todos! La reconocida banda argentina Damas Gratis fue confirmada para la útlima jornada de Viña 2027, el sábado 27 de febrero.

Damas Gratis es una agrupación creada por Pablo Sebastián Lescano, músico, compositor y productor nacido en San Fernando, provincia de Buenos Aires, el 8 de diciembre de 1977.

Damas Gratis traerá la cumbia a Viña 2027

La banda argentina tiene a su destacado líder Pablo Lescano, quien es considerado una de las figuras más importantes de la cumbia a nivel global.

La 66.ª edición del Festival de Viña del Mar se realizará entre el 22 y 27 de febrero del 2027 y contará con la animación de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda, quienes se mostraron muy optimistas por la alineación de artistas.

Y es que el festival más grande de Latinoamérica ya tenía confirmada como primer cantante internacional a Laura Pausini. Sin embargo, este viernes 27 de noviembre terminó de entregar el resto de los artistas que serán parte de la parrilla festivalera.

De esta forma, la fiesta del verano se posiciona otra vez como uno de los eventos más esperados del año con artistas de enorme calidad, trayectoria y alcance entre el público.

¡No lo olvides! Esta gran fiesta de la música te hará vibrar entre el lunes 22 de febrero y el sábado 27 de febrero de 2027, con la conducción de Karen Doggenweiler y Rafael Araneda.

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