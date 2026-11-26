26 nov. 2026 - 23:17 hrs.

En el avance del capítulo 29 de Prohibida Obsesión, Matías (Agustín Moreno) le revelará a Julieta (María Jesús Haran) que uno de sus amigos difundió su video íntimo.

Por otro lado, Gaspar (Nicolás Poblete) estará en su departamento junto a Coca (Lorena Capetillo), a quien le ofrecerá un auto para que pueda retirarse.

Sin embargo, la pareja de Hernán (Osvaldo Silva) aprovechará la instancia para hacerle una comprometedora pregunta relacionada con su físico.

Prohibida Obsesión / Mega

Luciano entrará a la fuerza al departamento de Bárbara

Además, Luciano (Diego Muñoz) comenzará a sospechar que Bárbara está conspirando en su contra, luego de enterarse de que le prestó un pañuelo a Julieta.

La situación enfurecerá al arquitecto, quien, al no conseguir comunicarse con la joven, decidirá ingresar por la fuerza a su departamento.