26 nov. 2026 - 18:30 hrs.

En el avance del capítulo 71 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) le dará un consejo a Nicolás (Andrew Bargsted) porque estará preocupada de que Andrea (Catalina Guerra) lo convierta en alguien que no es.

"Yo no puedo permitir que una mujer que acaba de aparecer te venga a corregir y a darte consejos que nadie le pidió", señalará mientras toman desayuno.

Para Nicolás la situación no será tan grave porque pensará que Andrea solo lo hace pensando en Catalina (María Jesús Godoy). Su madre lo corregirá al instante.

La Baronesa / Mega

Fran no querrá que se repita la historia

"La Cata te quiere así como eres. No tienes que cambiar, sino el único perjudicado vas a ser tú", planteará porque conoció bien el drama de Clara (Lorena Bosch) con la controladora de Aurora (Loreto Valenzuela).

¿Nicolás hará caso de los consejos de su madre?