La Baronesa - Capítulo 70: Unos celos enfermizos
En este capítulo de La Baronesa, Andrea (Catalina Guerra) invitó a Nicolás (Andrew Bargsted) y su madre a una cena en casa. La idea era unir a las familias ahora que está pololeando oficialmente con Catalina (María Jesús Godoy).
Francesca (Katyna Huberman) no tenía ganas de asistir, pero lo hizo como un gesto de buena voluntad con su hijo. Por eso mismo es que trató de ser amable con todos los integrantes de la familia Toledo sin esperar que eso desataría un ataque de celos completamente infundado.
Andrea confundió la cordialidad de Francesca como un intento abierto de seducir a Samuel (Francisco Ossa) y explotó de rabia en su habitación.Ir a la siguiente nota
El amor de un padre
León (César Caillet) no solo inseminó a Clara (Lorena Bosch) con su material genético, sino que él mismo trajo al mundo a sus tres hijos.
La noche anterior a la extracción de médula, el médico recordó los primeros instantes de Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) en este mundo y cuando llegó el momento de internarse en la clínica, se sintió aliviado de ayudar a sanar a uno de ellos.Ve el capítulo en
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