26 nov. 2026 - 18:20 hrs.

En el avance del capítulo 71 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) se presentará en la oficina de Antonio (Carlos Díaz) para conversar del donante secreto de Daniel (Francisco Reyes Cristi).

Por más trabas que le puso el doctor Labra (Cristián Carvajal), Gabriel tenía las herramientas para obtener el nombre que necesitaba y la primera persona con la que querrá hablar será con el principal afectado por la desaparición de Clara (Lorena Bosch).

Abogado versus fiscal

"Bueno, con el respeto que nos tenemos y para proteger el tratamiento de tu hijo, me parece pertinente que te enteraras tú primero quién es el donante anónimo", dirá ante el abogado.

La Baronesa / Mega

Antonio fingirá ignoracia, pero Domínguez insistirá.

"Me gustaría que me dijeras si sabías que León Insulza, tu mejor amigo, es el padre de tus hijos", arremeterá el fiscal. ¿Antonio podrá disimular que lo sabía todo desde hace días?