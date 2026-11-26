26 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 70 de La Baronesa, León (César Caillet) ya ha dejado claro que por sus hijos es capaz de hacer lo que sea. Su sueño de ser padre superó los principios morales y éticos más absolutos, llegando al punto de traicionar al propio Antonio (Carlos Díaz) por lograrlo.

Por esa razón es que ya no habrá ningún obstáculo que le impida seguir al lado de Emilia (Octavia Bernasconi), Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi).

"Ustedes son mis niños, nada ni nadie nos va a separar. Ni siquiera la verdad más brutal que puedan saber sobre mí", dirá mientras observa un retrato de los tres hermanos Márquez cuando eran niños.

La Baronesa / Mega

¿A qué verdad se referirá León? ¿Tendrá que ver con que él es su padre biológico y la forma en que esos embarazos sucedieron?

¿O quizás podría ser que él está tras la desaparición de Clara (Lorena Bosch) porque quería impedir que la esposa de Antonio destruyera la "familia" que él creó a escondidas durante años?