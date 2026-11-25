Daniel no quiso renunciar a Francesca y sepultó su amistad con Nicolás en La Baronesa
En el capítulo 69 de La Baronesa, Nicolás (Andrew Bargsted) se acercó a Daniel (Francisco Reyes Cristi) para intentar volver a ser amigos. Todo el asunto de la leucemia le hizo pensar en que no quería perderlo, pero siempre y cuando se cumpliera una condición.
"No podemos hacer como que no ha pasado nada. Si tú me dices que no vayas a seguir detrás de mi vieja, yo puedo hacer un esfuerzo por volver a hacer lo que éramos antes", señaló el hijo de Francesca (Katyna Huberman).
Sin embargo, ese era un requisito imposible de cumplir para el chef.Ir a la siguiente nota
El amor de Daniel
"Yo no te puedo prometer eso. Yo ni siquiera te puedo prometer que vaya a salir de esta y, si algo he pensado durante todo este tiempo desde que me enteré de que tengo, bueno, lo que tengo, es que si logro salir de esta, yo me la quiero jugar por ella. Estoy enamorado", dijo Daniel.
Esto terminó con la conversación. Nicolás le deseó lo mejor en su tratamiento, pero la amistad que tenían está enterrada.Ve el capítulo en
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