25 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 69 de La Baronesa, el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) creía casi seguro obtener la identidad del donante de Daniel Márquez (Francisco Reyes Cristi).

Iba con una orden judicial que mandataba a la clínica desclasificar esta información, pero encontró en el doctor Labra (Cristián Carvajal) un inesperado obstáculo porque el médico, en vista de proteger el tratamiento de su paciente, no quiso hablar.

"Yo soy médico, no tengo idea del proceso legal. Le sugiero que lleve este papel a la administración de la clínica, estoy seguro que ellos lo van a poder ayudar", dijo el hematólogo para despachar a Domínguez.

La Baronesa / Mega

Un pequeño traspié

El fiscal tuvo la intuición de que Labra interfería en su investigación y el médico aseguró que solo lo hacía para que Daniel estuviera tranquilo el día del trasplante de médula.

"¿Y por qué no debería estarlo? Ah, si (el donante) pidió que su identidad se mantuviera secreta, ¿por algo debe ser o no?", supuso Domínguez con sagacidad.