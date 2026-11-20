20 nov. 2026 - 18:08 hrs.

En el capítulo 66 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se vio en la obligación de conversar con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth), luego de que este señalara nuevos antecedentes en la investigación del crimen de Clara (Lorena Bosch).

El asunto del "amante" de la desaparecida fue un asunto a tratar y según Antonio, nunca se dio cuenta que su mujer le era infiel.

"Entiéndame que me acabo de enterar de que mis hijos no son mis hijos. Yo no sé cómo cres... pasó todo esto. Yo no sé cómo no me di cuenta de que mi mujer tenía una amante y quizás cuántos otros más. Llevo 30 años yendo de mi casa al trabajo, del trabajo a mi casa", se excusó.

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Precisamente por esto, el fiscal hizo énfasis en el extraño matrimonio que sostenía con Clara.

"A lo mejor, a Clara le faltó intimidad contigo, algo que es muy normal en familias que no forman a su propio nido. Antonio, ¿no te has puesto a pensar que la intimidad de ustedes era tan aislada que Clara fue buscar placer en otro lugar? Usted no tenía relaciones íntimas en esta casa y me imagino que esas citas románticas no eran con la frecuencia de una pareja normal, ¿o sí?", planteó.