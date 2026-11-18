"Soy solo un adorno": Roberto se cansó de no saber qué oculta su familia en La Baronesa
En el capítulo 64 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) sorprendió a su hijo y sus nietos hablando a escondidas en el salón y se acercó porque, aunque no le quieran contar nada, él se da cuenta que algo ocurre a sus espaldas.
Cuando les preguntó, todos negaron el problema, molestando profundamente al esposo de Aurora (Loreto Valenzuela) porque insultaban su inteligencia.
"La misma tontera de siempre. Les voy a decir algo; tal vez por fuera ustedes puedan verme frágil, pero yo estoy tiqui taca por dentro y podrían decirme cualquier cosa. Yo he vivido harto más que ustedes y los podría aconsejar mucho mejor de lo que se puedan imaginar, pero no. En esta casa soy solo un adorno", reclamó antes de irse.Ir a la siguiente nota
La conversación con León
Roberto se encontró con León (César Caillet) en el pasillo y le hizo la misma petición: que dejen de tratarlo como a un niño que no es capaz de dimensionar los problemas de la familia.
"Sé que me están ocultando cosas y yo soy la persona más sensata de esta casa y podría ayudarlos a todos", dijo, pero León tuvo la misma actitud condescendiente con él.Ve el capítulo en
Más Mejores Momentos
-
"Esto es muy grave": Domínguez sabe todo sobre las lagunas de Clara gracias a Francesca en La Baronesa
-
"No quiero que mi hermano se muera": Emilia abrió su corazón con Javier en La Baronesa
-
"Te quería pedir perdón": Daniel y León hacen las paces tras su discusión en La Baronesa
-
Con un maletín lleno de dinero: Germán se ofreció a pagar lo que sea por el auto de Emilia en La Baronesa
-
Antonio tuvo una extraña actitud: Sus hijos lo consolaron tras enterarse de la verdad en La Baronesa
-
A escondidas: León se sometió a un examen de compatibilidad para poder ser donante de Daniel en La Baronesa