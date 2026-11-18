18 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 64 de La Baronesa, Roberto (Patricio Achurra) sorprendió a su hijo y sus nietos hablando a escondidas en el salón y se acercó porque, aunque no le quieran contar nada, él se da cuenta que algo ocurre a sus espaldas.

Cuando les preguntó, todos negaron el problema, molestando profundamente al esposo de Aurora (Loreto Valenzuela) porque insultaban su inteligencia.

"La misma tontera de siempre. Les voy a decir algo; tal vez por fuera ustedes puedan verme frágil, pero yo estoy tiqui taca por dentro y podrían decirme cualquier cosa. Yo he vivido harto más que ustedes y los podría aconsejar mucho mejor de lo que se puedan imaginar, pero no. En esta casa soy solo un adorno", reclamó antes de irse.

La Baronesa / Mega

La conversación con León

Roberto se encontró con León (César Caillet) en el pasillo y le hizo la misma petición: que dejen de tratarlo como a un niño que no es capaz de dimensionar los problemas de la familia.

"Sé que me están ocultando cosas y yo soy la persona más sensata de esta casa y podría ayudarlos a todos", dijo, pero León tuvo la misma actitud condescendiente con él.