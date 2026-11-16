16 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 62 de La Baronesa, León (César Caillet) esperó a que los hermanos Márquez se fueran de la clínica para entrar y tener una entrevista en privado con el doctor Labra (Cristián Carvajal).

Tal como él mismo mencionó en su auto, es capaz de soportar estar lejos de Antonio (Carlos Díaz), pero por sus hijos está dispuesto a hacer lo que sea.

Una petición de León

En la oficina de su colega, anunció: "Vengo a tomarme muestras para un estudio de histocompatibilidad, un tipaje HLA. (Vengo) dirigido, se trata de uno de tus pacientes, alguien que necesita un trasplante de médula ósea. Yo quiero saber si puedo ser el donante que necesita Daniel Márquez".

La Baronesa / Mega

El doctor Labra lo miró con cierta sospecha, a sabiendas de todo el lío en la paternidad de Daniel Márquez y sus hermanas. Sin hacer muchas más preguntas, permitió que se realizara el test.

León entregó una muestra de sangre con la esperanza de poder ayudar a su hijo.