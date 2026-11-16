16 nov. 2026 - 17:30 hrs.

En el capítulo 62 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) no podía creer lo que dijo el doctor Labra (Cristián Carvajal). ¿Ninguno de sus nietos es hijo de Antonio (Carlos Díaz)?

"¿Para qué dice tonteras, oiga? ¿Cómo se le ocurre que no van a ser mis nietos? ¡Mi nieta Emilia es igual a mí! ¿De dónde sacaste esta clínica y a este medicucho? Voy a poner una demanda", amenazó la matriarca mientras Emilia (Octavia Bernasconi) la sacaba de la consulta.

Paula (Francisca Armstrong) y Daniel (Francisco Reyes Cristi) se limitaron a mirarse las caras con incomodidad y vergüenza por el escándalo.

La Baronesa / Mega

La "verdadera culpable"

Con paso tambaleante, Aurora se tuvo que apoyar en un muro para no derrumbarse por la impresión, mientras Emilia le aseguraba que pase lo que pase, siempre sería su nieta.

"Tu madre nos destruyó", susurró la mujer, culpando a Clara (Lorena Bosch) de todos los males que han golpeado a la familia.