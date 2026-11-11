"¿En qué quedamos?": Nicolás se enfurece al ver el abrazo de Francesca y Daniel en La Baronesa

11 nov. 2026 - 17:45 hrs.

En el capítulo 59 de La Baronesa, Francesca (Katyna Huberman) abrazó a Daniel (Francisco Reyes Cristi) para darle consuelo. No solo está afectado por su enfermedad, sino que sufre aún más porque Antonio (Carlos Díaz) no es su padre.

Precisamente en este gesto de cariño fue que los vio Nicolás (Andrew Bargsted). Su madre intentó explicarle, pero antes de que hubiera un escándalo, el chef decidió irse sin más.

Nicolás comprende la situación

"¿En qué quedamos? Mamá, tú me lo prometiste. ¡Me dijiste que el Daniel no iba a pisar más esta casa y mira cómo los encuentro!", reclamó el preparador físico.

La Baronesa / Mega

Pero Francesca tenía los ojos enrojecidos de llorar y le reveló la razón de que Daniel la visitara.

"Tienes que entender. Por favor... No se trata de eso, en serio; es otra situación. Él está enfermo y es grave. Tiene leucemia", señaló Fran y Nicolás se vio muy afectado por la noticia.