"No es mi papá biológico": Emilia y Paula se enteran que Daniel no es hijo de Antonio en La Baronesa
En el capítulo 58 de La Baronesa, Emilia (Octavia Bernasconi) y Paula (Francisca Armstrong) se conmocionaron al saber que su hermano tiene leucemia. De inmediato le aconsejaron hablar con León (César Caillet) por un consejo, pero el chef lo quiere fuera de sus asuntos personales.
Del mismo modo, también dejó claro que no quiere que sus abuelos se enteren.
Entonces, Antonio (Carlos Díaz) les explicó que deben hacerse el examen de compatibilidad pronto. " o queríamos involucrarlas. Por eso estamos aquí; yo no soy compatible".Ir a la siguiente nota
El padre de Daniel
Sin embargo, el golpe más duro llegó en palabras de Daniel, quien señaló la poderosa razón por la cual Antonio no puede ser su donante: "El papá no es mi papá biológico".
Emilia y Paula apenas podían comprender esta información y miraron a su padre y hermano con confusión.Ve el capítulo en
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