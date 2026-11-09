"En ti no vuelvo a confiar": Daniel se pelea a muerte con León por traicionarlo en La Baronesa

09 nov. 2026 - 17:05 hrs.

En el capítulo 57 de La Baronesa, León (César Caillet) notó cierta tensión con Daniel (Francisco Reyes Cristi) y quiso entender por qué su ahijado está tan molesto con él.

Daniel no tenía ánimos para arreglar las cosas y precisamente por este motivo es que explotó contra el médico: "¿Quieres saber lo que me pasa contigo? Perdí la confianza en ti, León. Cuando te hablé de ella, te pedí discreción".

Un quiebre total

Insulza aseguró que no podía quedarse de brazos cruzados tras enterarse de lo que pasaba con Francesca (Katyna Huberman), pero precisamente ahí es donde traspasó el límite. Le hablaron como confidente, no como a un padre que se siente con derechos que no tiene.

La Baronesa / Mega

"¿Qué sabes tú lo que es para mí o no es para mí? ¡Perdí a esa mujer por tu culpa! Lo que yo siento por ella es mucho más importante que el cariño que alguna vez te tuve, porque yo en ti no vuelvo a confiar en la vida", dijo el chef.

Paula (Francisca Armstrong) escuchó parte de su conversación tras la puerta y quedó sorprendida.