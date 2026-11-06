Emilia finalmente se quebró y comenzó a vivir el duelo por Clara en La Baronesa

06 nov. 2026 - 18:00 hrs.

En el capítulo 56 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) había valorado el estoicismo de Emilia (Octavia Bernasconi) ante la búsqueda de Clara (Lorena Bosch). No la había visto llorar y siempre era capaz de mantener la calma durante la investigación.

Ahora que el caso pasó a ser considerado un homicidio, la joven finalmente comprendió que nunca más vería a su madre y no pudo aguantar más. Frente a la habitación de hotel de Javier (Simón Pesutic), derramó lágrimas pensando en Clara.

Una vez más tranquila, entró en la habitación de hotel y se encontró frente a frente con Javier y sus padres, pero las emociones la desbordaron una vez más.

La Baronesa / Mega

En los brazos de Andrea (Catalina Guerra) encontró el consuelo de una madre que tanta le hacía falta, mientras su marido la miraba con preocupación.

Emilia no es una mujer frágil y ha tomado decisiones que muchos otros rehuirían en su misma posición. Verla así significa que la situación es grave.