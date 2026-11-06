"¿No encuentras que deberíamos salir?": Paula le hizo una invitación a Gabriel en La Baronesa
En el capítulo 56 de La Baronesa, Paula (Francisca Armstrong) decidió no ir al trabajo y pasar a un café con el fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) porque todo el asunto de la investigación era un trago muy difícil de digerir.
En medio de su conversación, el persecutor quiso saber sus impresiones sobre León Insulza (César Caillet), a quien hace tiempo tiene un su radar.
"Yo estoy segura que ni mi papá, ni mi hermano, ni mi abuela, ni mucho menos León fueron. Lo adoro, lo admiro, es como un segundo papá. Con él me siento muy protegida, es como lo que me pasa contigo", dijo la psicóloga.Ir a la siguiente nota
Y precisamente al decir esto último, algo hizo clic en su cabeza.
"Siento que nosotros dos tenemos onda. ¿No encuentras que deberíamos salir? ¿Te tinca?", le preguntó sin pensarlo dos veces. Paula siempre ha sido enamoradiza y algo de Domínguez le llamó la atención, pero él tiene ciertas responsabilidades y debe mantener distancia con la familia de la víctima. ¿Será capaz de resistirse a sus encantos?Ve el capítulo en
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