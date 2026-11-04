Agitado y asustado: León es atormentado por el fantasma de Clara en sus sueños en La Baronesa
En este capítulo de La Baronesa, León (César Caillet) se encuentra en Iquique visitando a sus padres cuando, durante el sueño, comienza a ver a Clara (Lorena Bosch).
Sin embargo, estos sueños no son precisamente eso, sino que son pesadillas, ya que ve salir a la esposa de Antonio (Carlos Díaz) como un espectro marino, lleno de algas y que lo mira fijamente.
Esto causa que el profesional de la salud despierte agitado y asustado con todo lo que está produciendo su propia mente.
León está preocupado
La situación lo deja al borde del límite, por lo que desesperado y en busca de refugio llama a Antonio, quien le asegura que no puede hablar mucho rato.
A raíz de esto, León confiesa a Antonio que soñó con Clara, cómo salía del agua y lo miraba. Ante esto, el abogado solo tiene palabras de consuelo para su amor furtivo, quien afirma que está más tranquilo al escuchar la voz de su amado.Ve el capítulo en
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