"No te interesa que encuentren a la mamá": Paula recriminará a Antonio en el capítulo 54 de La Baronesa

04 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 54 de La Baronesa, Antonio (Carlos Díaz) se irritará con Paula (Francisca Armstrong) por encontrarla en la oficina del fiscal Domínguez (Etienne Bobenrieth) sin haberle avisado previamente.

Su hija mayor estará convencida de que puede ser de gran ayuda en la investigación del paradero de Clara (Lorena Bosch), aunque el mismo Antonio no lo crea.

"(Puedo aportar) mucho, papá. Además, deberías agradecerme que estoy demostrando interés por encontrar a nuestra mamá y no enojarte", le dirá.

La Baronesa / Mega

Sin embargo, habrá otra cosa que hace tiempo le incomoda a Paula y que se atreverá a decirle directamente a su padre: su impasibilidad ante la tragedia que los enluta como familia.

"¿Sabes qué? A veces me da la sensación de que a ti no te interesa que encuentren a la mamá", le reclamará. ¿Antonio podrá defenderse de las acusaciones de su hija?