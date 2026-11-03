"Está obsesionado contigo": Aurora estará convencida que León atacó a Clara en el capítulo 53 de La Baronesa

03 nov. 2026 - 09:20 hrs.

En el avance del capítulo 53 de La Baronesa, Aurora (Loreto Valenzuela) querrá tener más detalles de la noche en desapareció Clara (Lorena Bosch) porque para ella hay un posible culpable, aunque su hijo no quiera admitirlo.

"Cuando Clara los encontró a ustedes y salió, ustedes fueron detrás de ella, ¿ustedes fueron juntos, se separaron?", le preguntará a Antonio (Carlos Díaz).

Antonio le insistirá en que ambos se fueron en direcciones diferentes, lo que dará más argumentos a la suposición de Aurora.

La Baronesa / Mega

"A mí no me extrañaría nada que León hubiera ido detrás de ella. León está obsesionado contigo y no extrañaría nada que él fuera capaz de cualquier cosa", dirá la matriarca, quien siempre ha encontrado rara la fijación del médico con su hijo, al punto de aceptar vivir 30 años como un amante escondido.

¿Antonio hará caso de las sospechas de su madre o defenderá a León a capa y espada?