Daniel no quiere preocupar a nadie: Pidió mantener en secreto su posible diagnóstico en La Baronesa

02 nov. 2026 - 17:50 hrs.

En el capítulo 52 de La Baronesa, Daniel (Francisco Reyes Cristi) estaba en shock con la posibilidad de tener leucemia. Ante la gravedad del posible diagnóstico, el doctor Labra (Cristián Carvajal) le aconsejó contarle a su familia o pareja lo que sucede, porque una enfermedad de este tipo no es bueno vivirla solo.

Si las circunstancias fueran diferentes, quizá Daniel hubiera hablado, pero prefirió callar para no aumentar las preocupaciones de los Márquez.

"Yo no le puedo contar esto a mi familia porque mi familia no está pasando por un muy buen momento, además que todavía no tenemos los resultados de los exámenes. ¿Yo le puedo pedir un favor? ¿Esto puede ser confidencial?", pidió a Labra, quien le aseguró que él tiene la obligación de mantener el secreto médico.

La Baronesa / Mega

El examen

En soledad, Daniel se sometió a una punción lumbar para extraer médula espinal que compruebe o descarte la leucemia.

Tras cinco días en laboratorio, el chef podrá saber los resultados. ¿Se atreverá a confiar en alguien durante este trance tan difícil?