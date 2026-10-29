"No está muy bien...": Javiera se enterará que su madre sufrió un accidente en el capítulo 215 de RDS

29 oct. 2026 - 22:10 hrs.

En el avance del capítulo 215 de Reunión de Superados, a Javiera (Daniela Ramírez) le lloverá sobremojado tras perder la custodia de Tortu (Isabella Gómez) en tribunales.

Tras una dura jornada, Patricio (Alejandro Castillo) estará en la cocina con aire cabizbajo mientras habla por teléfono. "Muchas gracias por avisarme...", dirá mientras Javiera entra con una de sus hijas en brazos.

Las malas noticias no paran

Javi intuirá que se trata de su madre, quien en su delicada situación de salud se quedó en Punta Arenas mientras su padre viajaba a Santiago para acompañarla.

Reunión de Superados / Mega

"La mamá no está muy bien estos días, se lo pasa todo el tiempo preguntando por mí. Se cayó...", le revelará Patricio, dejándola preocupada.

Si su padre regresa al sur, ¿quién se quedará a su lado para contenerla en estos momentos tan difíciles de su vida?