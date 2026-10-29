Reunión de Superados - Capítulo 214: Tortu tiene el corazón dividido

29 oct. 2026 - 22:03 hrs.

En este capítulo de Reunión de Superados, Max (Álvaro Espinoza) no se pudo aguantar las ganas de provocar a Matilde (Ignacia Baeza), Javiera (Daniela Ramírez) y Manuel (Mario Horton) tras haberse quedado con la tuición de Tortu (Isabella Gómez).

De ahora en adelante, él irá a buscar a su hija al colegio y precisamente en el Thomas Campbell se encontró con Javiera. Los dos tenían que hablar con la niña para comunicarle la resolución.

En casa, la pequeña supo que se quedará con Max, pero tenía miedo de que su mamá la odiara por preferir estar con él. Por supuesto, Javi la consoló y le aseguró que el amor que siente por ella es algo que jamás se terminará.

Tere pone un freno

A sabiendas de que su papá quiere a Beltrán (Felipe Rojas) como yerno, Tere (Elisa Zulueta) conversó con el apoderado para dejarle claro algunos puntos.

Reunión de Superados / Mega

Primero, ella está al tanto de lo que planea Jaime (Francisco Reyes) y segundo, está felizmente en pareja con Tomás (Gabriel Urzúa).