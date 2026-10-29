Rai Cerda elegirá el rostro de Flavia Laos como su mujer ideal y Faloon Larraguibel explotará

29 oct. 2026 - 00:30 hrs.

En el avance del capítulo 83 de Volverías con tu ex? 2, los hombres armarán a su mujer ideal y esta dinámica dejará muchas polémicas.



A Nicole Moreno no le gustará para nada que Manuel González escoja la cara de La Guarén en vez de la suya.

Luis Mateucci hará la misma elección y Flavia Laos querrá hablar sobre el tema. La gota que rebalsará el vaso será cuando el trasandino escoja el corazón de Faloon Larraguibel.

Volverías con tu ex? 2

Una nueva pelea entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda

Posteriormente, será el turno de Rai Cerda, quien elegirá la cara de Flavia Laos, desatando la furia de Faloon Larraguibel.

Terminada la actividad, el ingeniero se acercará a su expareja a conversar y ella no querrá por ningún motivo, pues está muy enojada.