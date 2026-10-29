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Faloon Larraguibel y Rai Cerda elevaron la temperatura con fogosa sesión de fotos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda vivieron un especial momento de conexión como pareja. 

Luego de una cita romántica donde conversaron sobre cómo se enamoraron y cómo él conoció a los niños, ingresó un particular personaje.

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Un fotógrafo invitó al ingeniero y a la comunicadora a participar de una sesión de fotos diferente, completamente desnudos.

Volverías con tu ex? 2

¡Faloon Larraguibel y Rai Cerda lo dieron todo!

Ambos se pusieron muy contentos por participar en esa dinámica y luego de unos minutos aparecieron con batas.

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El profesional les dio algunos consejos sobre cómo posar, pero también les dio toda la confianza para que se movieran como quisieran.

Sin absolutamente ninguna prenda, Faloon Larraguibel y Rai Cerda disfrutaron de la actividad que los hizo vivir un romántico y fogoso momento. 

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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