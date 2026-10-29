Faloon Larraguibel y Rai Cerda elevaron la temperatura con fogosa sesión de fotos
En el capítulo 82 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda vivieron un especial momento de conexión como pareja.
Luego de una cita romántica donde conversaron sobre cómo se enamoraron y cómo él conoció a los niños, ingresó un particular personaje.
Un fotógrafo invitó al ingeniero y a la comunicadora a participar de una sesión de fotos diferente, completamente desnudos.
¡Faloon Larraguibel y Rai Cerda lo dieron todo!
Ambos se pusieron muy contentos por participar en esa dinámica y luego de unos minutos aparecieron con batas.
El profesional les dio algunos consejos sobre cómo posar, pero también les dio toda la confianza para que se movieran como quisieran.
Sin absolutamente ninguna prenda, Faloon Larraguibel y Rai Cerda disfrutaron de la actividad que los hizo vivir un romántico y fogoso momento.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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