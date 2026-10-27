"Quiero ir a duelo con ellos": Luis Mateucci lanzó inesperada advertencia a Nico Solabarrieta y La Guarén

27 oct. 2026 - 23:23 hrs.

En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci hizo una impactante declaración sobre Nico Solabarrieta y La Guarén.

En la antesala de la prueba de salvación, Tonka Tomicic reveló que Austin Palao y Flavia Laos decidieron salvar al equipo azul y sacarles la amenaza, para llevar a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda a la zona de riesgo.

La animadora le preguntó al trasandino cómo se tomaba que su pareja no haya optado por él para rescatarlo y él aseguró que fue el peruano quien ideó todo el plan.

Volverías con tu ex? 2

El comentario de Luis Mateucci

Tras lo anterior, Luis Mateucci fue consultado sobre si la pelea que había tenido con Faloon Larraguibel le iba a afectar en la prueba: "A mí las peleas me dan más ganas y más hambre, así que vengo con todo".

En ese instante, el argentino lanzó una declaración contra Nico Solabarrieta y La Guarén: "Te soy sincero, tengo prioridades antes que ellos y el azul es una prioridad para mí, quiero ir a duelo con ellos".

Rai Cerda intervino y aseguró que su enemigo tenía miedo de enfrentarlos a ellos, pero él entregó sus razones: "Ya demasiados problemas tienes ellos como para yo meterme, no se ponen de acuerdo, quieren renunciar, imagínate si me meto ahí, tengo otra prioridad".