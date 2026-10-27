"Quiero ir a duelo con ellos": Luis Mateucci lanzó inesperada advertencia a Nico Solabarrieta y La Guarén
En el capítulo 81 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci hizo una impactante declaración sobre Nico Solabarrieta y La Guarén.
En la antesala de la prueba de salvación, Tonka Tomicic reveló que Austin Palao y Flavia Laos decidieron salvar al equipo azul y sacarles la amenaza, para llevar a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda a la zona de riesgo.
La animadora le preguntó al trasandino cómo se tomaba que su pareja no haya optado por él para rescatarlo y él aseguró que fue el peruano quien ideó todo el plan.
El comentario de Luis Mateucci
Tras lo anterior, Luis Mateucci fue consultado sobre si la pelea que había tenido con Faloon Larraguibel le iba a afectar en la prueba: "A mí las peleas me dan más ganas y más hambre, así que vengo con todo".
En ese instante, el argentino lanzó una declaración contra Nico Solabarrieta y La Guarén: "Te soy sincero, tengo prioridades antes que ellos y el azul es una prioridad para mí, quiero ir a duelo con ellos".
Rai Cerda intervino y aseguró que su enemigo tenía miedo de enfrentarlos a ellos, pero él entregó sus razones: "Ya demasiados problemas tienes ellos como para yo meterme, no se ponen de acuerdo, quieren renunciar, imagínate si me meto ahí, tengo otra prioridad".
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