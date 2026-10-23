¿Un nuevo intento de reconciliación? Rai Cerda sorprendió a Faloon Larraguibel con cariñosas palabras
En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda intentó conversar con Faloon Larraguibel luego de sus fuertes conflictos.
Después de una actividad de mensajes anónimos, él le pidió hablar sobre su reciente pelea con Luis Mateucci y ella se negó rotundamente: "No tengo ganas ahora, acabo de discutir caleta ahora, no tengo ganas de hablar ni de nada".
El ingeniero se puso al frente de su expareja y de una forma cariñosa, le pidió que lo escuchara y que se desahogara con él: "Siempre voy a estar para ti también, ha estado difícil".
Las palabras de Rai Cerda
Sin embargo, Faloon Larraguibel no creyó mucho en la incondicionalidad que expresó Rai Cerda y recordó que ella le pidió un abrazo y él se lo negó.
Igualmente, el amigo de Kaoto le aconsejó a su expareja que no entrara en el juego de Luis Mateucci.
Finalmente, él le pidió que bajara su defensa y ella le explicó que necesitaba tener su espacio a solas.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Faloon Larraguibel insinuó que la familia de Luis Mateucci pagó para que saliera del colegio
-
Luis Mateucci destapó supuesto "pelambre" de Nico Solabarrieta a Luis Jiménez: "La envidia que le tiene"
-
Terminó llorando: Faloon Larraguibel se enfureció con Rai Cerda por inesperados halagos a Camila Nash
-
"Son cosas súper delicadas": Faloon Larraguibel estalló contra Luis Mateucci por dichos sobre su pasado
-
¿Quién dice la verdad? Austin Palao y Flavia Laos se enfrentaron por complejo episodio de su antigua relación
-
El sabio consejo de Julio César Rodríguez a Rai Cerda y a Faloon Larraguibel: "No es justo que..."