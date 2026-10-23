¿Un nuevo intento de reconciliación? Rai Cerda sorprendió a Faloon Larraguibel con cariñosas palabras

23 oct. 2026 - 00:22 hrs.

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, Rai Cerda intentó conversar con Faloon Larraguibel luego de sus fuertes conflictos.

Después de una actividad de mensajes anónimos, él le pidió hablar sobre su reciente pelea con Luis Mateucci y ella se negó rotundamente: "No tengo ganas ahora, acabo de discutir caleta ahora, no tengo ganas de hablar ni de nada".

El ingeniero se puso al frente de su expareja y de una forma cariñosa, le pidió que lo escuchara y que se desahogara con él: "Siempre voy a estar para ti también, ha estado difícil".

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Rai Cerda

Sin embargo, Faloon Larraguibel no creyó mucho en la incondicionalidad que expresó Rai Cerda y recordó que ella le pidió un abrazo y él se lo negó.

Igualmente, el amigo de Kaoto le aconsejó a su expareja que no entrara en el juego de Luis Mateucci.

Finalmente, él le pidió que bajara su defensa y ella le explicó que necesitaba tener su espacio a solas.