Faloon Larraguibel insinuó que la familia de Luis Mateucci pagó para que saliera del colegio
En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, un conflicto entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci desató una inesperada revelación.
Todo comenzó cuando el argentino molestó a su compañera por no saber una multiplicación, haciendo referencia a una competencia donde ella se demoró al no poder realizar esta operación matemática.
"Me ponen una suma y a Faloon le gano", lanzó el trasandino, mientras ella le decía: "tramposo".
Faloon Larraguibel se fue contra Luis Mateucci
Poco a poco, la tensión subió más y Faloon Larraguibel decidió entregar una información sobre su enemigo.
"¿Qué andas hablando tú? Si tuvieron que pagar para sacarte del colegio, hombre. En tu pueblo, tuvieron que pagar el colegio para que te sacara", aseguró la animadora.
Ambos comenzaron a gritar y Daniel Valenzuela y Yamila Reyna hicieron un llamado al orden para que dejaran hablar a sus compañeros.
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