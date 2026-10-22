Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

Faloon Larraguibel insinuó que la familia de Luis Mateucci pagó para que saliera del colegio

  • Por Mega

En el capítulo 80 de Volverías con tu ex? 2, un conflicto entre Faloon Larraguibel y Luis Mateucci desató una inesperada revelación.

Todo comenzó cuando el argentino molestó a su compañera por no saber una multiplicación, haciendo referencia a una competencia donde ella se demoró al no poder realizar esta operación matemática. 

Lo más visto de Volverías con tu Ex

"Me ponen una suma y a Faloon le gano", lanzó el trasandino, mientras ella le decía: "tramposo".

Volverías con tu ex? 2

Faloon Larraguibel se fue contra Luis Mateucci

Poco a poco, la tensión subió más y Faloon Larraguibel decidió entregar una información sobre su enemigo.

Ir a la siguiente nota

"¿Qué andas hablando tú? Si tuvieron que pagar para sacarte del colegio, hombre. En tu pueblo, tuvieron que pagar el colegio para que te sacara", aseguró la animadora.

Ambos comenzaron a gritar y Daniel Valenzuela y Yamila Reyna hicieron un llamado al orden para que dejaran hablar a sus compañeros.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

Ve el capítulo en

Leer más de

Más Mejores Momentos