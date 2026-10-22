Terminó llorando: Faloon Larraguibel se enfureció con Rai Cerda por inesperados halagos a Camila Nash

22 oct. 2026 - 00:21 hrs.

En el capítulo 79 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel se molestó con la actitud de Rai Cerda cuando nominó a Camila Nash.

El ingeniero llamó al frente a la influencer e hizo un voto "positivo", a diferencia de los demás: "Me caíste muy bien en un inicio, tenías una buena energía, después no sé qué te fue pasando, siento que tienes mucho más para dar, ese personaje que te está sometiendo, plantando toxicidad en la casa, en cada relación, en cada pareja, dominar (...) todas esas cosas, si no las hicieras, te verías mucho más bonita, serías mucho mejor mujer".

Las palabras del ingeniero enojaron a la exchica Yingo, quien no entendía los halagos hacia su compañera, a la cual considera su enemiga: "Qué hace".

El enojo de Faloon Larraguibel

Luego, Rai Cerda le dijo a Camila Nash que pensaba que ella podía tener una relación amorosa en la casa y la influencer saltó con un coqueto comentario: "Contigo".

Volverías con tu ex? 2

Esta declaración terminó por enfurecer a Faloon Larraguibel, quien incluso se puso a llorar en los brazos de La Guarén.

"Dile por favor, qué ganas me dan de hablar con este tipo", lanzó decepcionada.