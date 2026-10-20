Así fue la pelea que destruyó una posible reconciliación entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel
En eL capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda se enfrascaron en una pelea tan fuerte que decidieron seguir cada uno por su lado.
El descargo comenzó de parte de Rai Cerda, luego de constantes discusiones entre ellos: "No quiero que nadie vuelva a jugar conmigo tampoco (...) ¿Quieres manipularme? Si quieres abandonar la casa, este camino, qué significa esto, que ya no quieres más conmigo y punto, gracias, también necesitaba escuchar esas cosas...".
Mientras todos los participantes escuchaban, el ingeniero continuó con su descargo, considerando el famoso "celoso de mier...": "Ayer me insultaste, eso se te está saliendo de las manos, ni siquiera lo puedes controlar, no quieres llegar a un límite y por eso quieres irte".
Todo terminó entre Faloon Larraguibel y Rai Cerda
Luego de unos minutos, fue el turno de Faloon Larraguibel para responder: "No te entra en la cabeza, nada, siempre te agarras de las palabras, lo único que quieres es hablar tú".
Sin embargo, Rai Cerda volvió a recordar la situación por la que habían peleado unas horas antes y todo se comenzó a salir de control.
Finalmente, el ingeniero le expresó a su expareja que si ella quería irse y no seguir con su reconciliación, estaba bien, pues él tampoco quería seguir con eso por delante.
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