Angie Jibaja sorprendió con especial participación en Volverías con tu ex? 2: Así fue su regreso

20 oct. 2026 - 00:33 hrs.

En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Angie Jibaja tuvo una participación especial en una actividad en la casona.

Los participantes tuvieron que preparar presentaciones de baile de películas, para que luego un selecto jurado los evaluara.

Minutos antes del show, las parejas hicieron una conexión con Joaquín Méndez y los jueces y Luis Mateucci y Bárbara Córdoba se dieron cuenta de la presencia de su excompañera de Volverías con tu ex?.

Las palabras de Angie Jibaja

"Es la Angie bolu...", lanzó sorprendido Luis Mateucci, mientras que Bárbara Córdoba expresó su teoría: "Dijeron que capaz se queda".

Tras lo anterior, Joaquín Méndez le dio la bienvenida a su excompañera y ella se mostró muy agradecida por la oportunidad.

Volverías con tu ex? 2

"Súper feliz, muchísimas gracias por la invitación, esta noche para mí es única, nunca he estado de jurado, pero estoy en mi cancha, siempre me ha gustado la actuación y bailar, como ustedes saben y feliz de volver a este programa", expresó la peruana.