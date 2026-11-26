26 nov. 2026 - 10:20 hrs.

Este jueves, en Volverías con tu ex? 2 , el duelo de eliminación dejará a Estefi Marquis fuera del reality, Mariano Brozincevic elegirá el olvido y, horas después, recibirá la visita más inesperada: Mariza Fly, su ex, llegará al resort dispuesta a saldar cuentas pendientes.

El capítulo iniciará con el duelo de eliminación entre la dupla verde, conformada por Mariano Brozincevic y Estefi Marquis, contra la dupla morada, Luis Mateucci y Flavia Laos. Por la lesión de Estefi horas antes, serán los hombres quienes saquen la cara por sus parejas en esta competencia por la permanencia.

A la hora de elegir el sobre plateado o dorado, Estefi y Mariano elegirán al azar con una moneda, y saldrá dorado. Dentro del sobre estará la palabra “hombre”, por lo tanto, será Mariano nuevamente quien elija entre el amor o el olvido.

Bueno, Estefi, en primer lugar, quiero darte las gracias por abrir tu persona a conocerme, a dedicarme tu tiempo, tus palabras bonitas, a compartir conmigo y darme tu contención en un momento duro que estaba pasando con mi ex, pude encontrar esa paz y tranquilidad que estaba buscando en la casa. Yo le pedí a Dios que me diera una señal de qué hacer en esta situación y me mandó dos sueños muy bonitos para mí y para ti. En uno te veía a ti con tu mamá abrazadas, donde yo tomaba una foto, y en el otro me veía a mí encontrando un amor correspondido, por eso mi elección es olvido”, expresará Mariano, dejando a todos impactados con su decisión. “Quedé en shock”, comentará Flavia desde las gradas. “Era obvio, nunca se gustaron”, dirá Rai por su parte.

Volverías con tu ex? 2

Una nueva integrante llegará a la casona

Al día siguiente, sonarán las alarmas, se abrirán las grandes puertas del resort e ingresará un gran regalo rojo que dirá “Para: Mariano”. Y de ahí saldrá Mariza Fly, ex de Mariano. “Vivo en México, soy instructora de pole dance, también estudié psicología y soy una súper stripper y la exnovia más loquita y reciente que tiene Mariano”, se presentará Mariza en entrevista antes de ingresar al resort.

En esa misma línea, explicará la relación que tuvo con Mariano: “Nosotros nos conocimos hace cuatro años y fue amor a primera vista, tuvimos una relación a distancia porque él vive en el caribe y yo en la Ciudad de México, entonces cada 15 días o cada semana yo iba o el venía a mi ciudad. De novios estables duramos un año y los últimos tres años hemos vuelto y regresado, constante como si fuéramos novios, pero no somos novios. Tenemos una química abismal, sin embargo, el carácter que tiene cada uno es lo que nos hace discutir, soy una persona con carácter fuerte pero amorosa y paciente. La única persona que podría hacerme enojar demasiado es el mismísimo Mariano”.