Nico Solabarrieta se emocionó al dedicarle especial mensaje a Fernando Solabarrieta: "Estoy muy orgulloso"
En el capítulo 76 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta se tomó unos minutos para enviarle un sentido mensaje a su padre.
Todo comenzó en una emotiva actividad, donde el exfutbolista se refirió a las adicciones que ha tenido Fernando Solabarrieta y cómo lo han afectado a él a y a su familia.
"Hoy tenemos una muy linda relación, pero es una preocupación constante y siempre tratar de estar a su lado porque yo siempre he dicho, uno no se rehabilita de las adicciones, simplemente las trabaja, pero una persona adicta va a ser adicta toda su vida", expresó.
Las palabras de Nico Solabarrieta
Tras lo anterior, Nico Solabarrieta les pidió a Tonka Tomicic y a Julio César Rodríguez poder dedicarle tiernas palabras a Fernando Solabarrieta, por un motivo especial.
"Me enteré hace muy poco y estoy muy orgulloso de que mi papá volvió a retomar su carrera, volvió a conectar con esa luz, siempre lo voy a decir, es el mejor periodista que existe, el mejor que he conocido, lo admiro un montón, así que viejo, te amo, te admiro y siempre voy a estar contigo", expresó emocionado.
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