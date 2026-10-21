El sabio consejo de Julio César Rodríguez a Rai Cerda y a Faloon Larraguibel: "No es justo que..."

21 oct. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 78 de Volverías con tu ex? 2, Julio César Rodríguez aconsejó a Faloon Larraguibel y a Rai Cerda, luego de que tuvieran una fuerte discusión.

Recordemos que todo comenzó cuando la animadora le dijo "celoso de mier..." al ingeniero y él la frenó en seco. Posteriormente, ella se acercó a pedir disculpas, pero él mencionó su terapia y volvieron a discutir fuertemente.

La situación llegó tan lejos que la exchica Yingo aseguró que quería dejar el encierro e incluso, ambos estuvieron de acuerdo con que su "relación" llegaba hasta ahí.

Volverías con tu ex? 2

Las palabras de Julio César Rodríguez

Luego de lo anterior, Julio César Rodríguez los llamó para conversar sobre lo que había ocurrido y ellos siguieron sin poder entenderse.

Rai Cerda expresó que le molestaba que Faloon Larraguibel se haya desahogado con Tom Brusse, mientras que ella lo tildó de no decir la verdad.

El animador los escuchó atentamente y decidió darles un consejo: "Voy a insistir en que se den un espacio de confianza, de cariño. Haz el esfuerzo Rai de ponerte en la posición de Faloon, en todo lo que ha pasado, todo lo que ha vivido y tú Faloon, en la posición de Rai. Aunque estés enojado, créele (...) no es justo que lo estén pasando mal, díganse lo que les molesta. Partan de nuevo, conversen, es mejor decir 'me da mucho miedo no reconocerte' que decir de golpe 'no te reconozco'. Acuerdos explícitos, díganse lo que les molesta".