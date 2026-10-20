"No da para más": Faloon Larraguibel tomó drástica decisión tras doloroso comentario de Rai Cerda

20 oct. 2026 - 00:26 hrs.

En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda protagonizaron una tensa pelea que terminó con una posible renuncia.

El enfrentamiento comenzó cuando ella le fue a pedir disculpas por decirle "celoso de mier..." y él le respondió con un comentario tenso sobre que ella debería haber "comenzado su terapia de sanación mucho antes de conocerme a mí".

Estas palabras le dolieron a la animadora, quien rápidamente le expresó que no tenía nada más que hacer en el reality: "Gracias por todo, eso no te incumbe a ti, ahora yo me voy a ir, no voy a hacer nada y me voy a ir. Ya te pedí disculpas y te estoy diciendo que esto no da para más".

Volverías con tu ex? 2

Explota la relación entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel

Tras lo anterior, Faloon Larraguibel quiso retirarse pero él no la dejó y ella le explicó que la situación estuvo fuera de lugar, mientras que ella había ingresado para recuperar su relación.

Poco a poco, la conversación comenzó a subir de todo, pues cada uno tenía un punto de vista diferente, hasta que ella le pidió no seguir hablando y comenzó a llorar.

Finalmente, el ingeniero le preguntó a su expareja si estaba segura de la decisión que quería tomar y ella le dijo que sí.