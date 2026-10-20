"No da para más": Faloon Larraguibel tomó drástica decisión tras doloroso comentario de Rai Cerda
En el capítulo 77 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda protagonizaron una tensa pelea que terminó con una posible renuncia.
El enfrentamiento comenzó cuando ella le fue a pedir disculpas por decirle "celoso de mier..." y él le respondió con un comentario tenso sobre que ella debería haber "comenzado su terapia de sanación mucho antes de conocerme a mí".
Estas palabras le dolieron a la animadora, quien rápidamente le expresó que no tenía nada más que hacer en el reality: "Gracias por todo, eso no te incumbe a ti, ahora yo me voy a ir, no voy a hacer nada y me voy a ir. Ya te pedí disculpas y te estoy diciendo que esto no da para más".
Explota la relación entre Rai Cerda y Faloon Larraguibel
Tras lo anterior, Faloon Larraguibel quiso retirarse pero él no la dejó y ella le explicó que la situación estuvo fuera de lugar, mientras que ella había ingresado para recuperar su relación.
Poco a poco, la conversación comenzó a subir de todo, pues cada uno tenía un punto de vista diferente, hasta que ella le pidió no seguir hablando y comenzó a llorar.
Finalmente, el ingeniero le preguntó a su expareja si estaba segura de la decisión que quería tomar y ella le dijo que sí.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Angie Jibaja sorprendió con especial participación en Volverías con tu ex? 2: Así fue su regreso
-
La romántica declaración con la que Kaoto sorprendió a Bárbara Córdoba: "Te lo digo en serio"
-
Nico Solabarrieta se emocionó al dedicarle especial mensaje a Fernando Solabarrieta: "Estoy muy orgulloso"
-
Faloon Larraguibel rompió en llanto al recordar su matrimonio con Jean Paul Pineda: "Fue tormentoso"
-
Rai Cerda explotó contra Faloon tras fuerte comentario: "Nunca más voy a aceptar que alguien me trate así"
-
"Cada uno por su lado": Nico Solabarrieta y La Guarén ponen fin a su reconciliación entre lágrimas