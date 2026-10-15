"Cada uno por su lado": Nico Solabarrieta y La Guarén ponen fin a su reconciliación entre lágrimas
En el capítulo 75 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta y La Guarén tuvieron una tensa conversación donde dieron por terminado su proceso de reconciliación para quedar como amigos.
"Lo que más me interesaba contigo ya se logró y ahora es ¿Qué sigue? Yo pensaba que podíamos empezar a reconstruir de a poco, pero después me di cuenta que no se puede, esa es la realidad. Esta es una conversación muy madura, cuando terminamos, tú tomaste la decisión de hacer tu vida con otra persona, cuando yo sí quise tenerte en mi vida, cuando me di cuenta que tú no me querías tener en tu vida, solté", expresó el exfutbolista al comienzo.
Posteriormente, Valentina Torres entregó su punto de vista sobre por qué no funcionó una segunda oportunidad entre ellos: "¿Te acuerdas cuando te dije que te aburrías muy fácil de las cosas? Eres una persona que no se conforma, por eso buscas más... No fue el no querer estar contigo, yo entendí que tú te aburrías, no te conformabas estando conmigo, después querías estar conmigo cuando ya no me tenías, puedo estar equivocada".
El doloroso abrazo de Nico Solabarrieta y La Guarén
Sobre lo anterior, Nico Solabarrieta aclaró que él no se aburrió de La Guarén, sino que se dio cuenta que él se estaba descuidando para hacerla feliz a ella.
En ese instante, ambos se abrazaron sabiendo que todo había acabado e incluso, ella rompió en llanto por "toda la situación, pero también me alegra llegar a este punto de hablar contigo".
Finalmente, el exfutbolista le hizo una dura petición a su expareja: "Las cosas están más que claras, disfrutemos como amigos y chao. Estoy dispuesto a ser tu amigo y tu compañero en esta aventura, pero afuera cada uno por su lado y también quiero seguir con contacto 0, no creo que pueda ser tu amigo, sentí mucho por ti".
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