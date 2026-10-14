Noelia Márquez regresó en ambulancia a Volverías con tu ex? 2 y reveló diagnóstico tras fuerte caída

14 oct. 2026 - 00:10 hrs.

En el capítulo 74 de Volverías con tu ex? 2, Noelia Márquez retornó a la casona luego de sufrir una dolorosa lesión en la competencia de parejas.

A bordo de una ambulancia, la española volvió luego de ser atendida por varias horas por el personal médico del reality.

Al bajarse, la expareja de Manuel González tuvo que usar muletas para caminar, mientras varios de sus compañeros la ayudaban.

Volverías con tu ex? 2

El diagnóstico de Noelia Márquez

Tras lo anterior, Noelia Márquez contó cuál era el diagnóstico que le dieron: "Al final no tengo nada roto... fue un desgarro muscular".

Ya cuando pudo sentarse, la europea rompió en llanto al contar cómo se sintió: "Ahora estoy bien, pero he pasado un susto, te lo juro, de los peores dolores de mi vida".

"Nosotras te acompañamos, no te sientas sola", le expresó de vuelta Bárbara Córdoba a modo de apoyo y varios de los presentes estuvieron de acuerdo con ella.