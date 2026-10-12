Faloon Larraguibel y Rai Cerda confesaron a quiénes besarían si no tuvieran sentimientos entre ellos

12 oct. 2026 - 23:38 hrs.

En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda jugaron al famoso juego "Besar, casar, matar" y lanzaron respuestas inesperadas.

La animadora fue la primera en revelar sus preferencias y aseguró que contraería matrimonio con su expareja y descartaría a Luis Mateucci.

Luego, le quedaba la opción de dar un beso y luego de una explicación, eligió a su pretendiente: "Si a mí no me gustara Rai y no sintiera absolutamente nada por él, sí, elegiría a Tom, a lo mejor".

Volverías con tu ex? 2

Las elecciones de Rai Cerda

Posteriormente, Rai Cerda se unió a la conversación y también lanzó sus preferencias: "Me caso con Faloon, mato a Camila...".

Al igual que su expolola, el ingeniero quiso evadir la pregunta sobre a quién besaba, pero cuando Austin Palao le preguntó si su opción era Noelia Márquez, él asintió, buscando aprobación en la animadora.