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Faloon Larraguibel y Rai Cerda confesaron a quiénes besarían si no tuvieran sentimientos entre ellos

  • Por Fernanda Vielma

En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda jugaron al famoso juego "Besar, casar, matar" y lanzaron respuestas inesperadas.

La animadora fue la primera en revelar sus preferencias y aseguró que contraería matrimonio con su expareja y descartaría a Luis Mateucci.

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Luego, le quedaba la opción de dar un beso y luego de una explicación, eligió a su pretendiente: "Si a mí no me gustara Rai y no sintiera absolutamente nada por él, sí, elegiría a Tom, a lo mejor".

Volverías con tu ex? 2

Las elecciones de Rai Cerda

Posteriormente, Rai Cerda se unió a la conversación y también lanzó sus preferencias: "Me caso con Faloon, mato a Camila...".

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Al igual que su expolola, el ingeniero quiso evadir la pregunta sobre a quién besaba, pero cuando Austin Palao le preguntó si su opción era Noelia Márquez, él asintió, buscando aprobación en la animadora.

Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.

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