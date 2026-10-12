Faloon Larraguibel y Rai Cerda confesaron a quiénes besarían si no tuvieran sentimientos entre ellos
En el capítulo 73 de Volverías con tu ex? 2, Faloon Larraguibel y Rai Cerda jugaron al famoso juego "Besar, casar, matar" y lanzaron respuestas inesperadas.
La animadora fue la primera en revelar sus preferencias y aseguró que contraería matrimonio con su expareja y descartaría a Luis Mateucci.
Luego, le quedaba la opción de dar un beso y luego de una explicación, eligió a su pretendiente: "Si a mí no me gustara Rai y no sintiera absolutamente nada por él, sí, elegiría a Tom, a lo mejor".
Las elecciones de Rai Cerda
Posteriormente, Rai Cerda se unió a la conversación y también lanzó sus preferencias: "Me caso con Faloon, mato a Camila...".
Al igual que su expolola, el ingeniero quiso evadir la pregunta sobre a quién besaba, pero cuando Austin Palao le preguntó si su opción era Noelia Márquez, él asintió, buscando aprobación en la animadora.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
Más Mejores Momentos
-
Camila Nash rompió en llanto por las actitudes de Tom Brusse: "No sé si me odia"
-
Yasmín Valdés se sinceró entre lágrimas tras su eliminación: "Pensé que podría encontrar el amor acá"
-
"No quiero hacer esto": Yasmín Valdés rechazó gesto de Mariano Brozincevic y protagonizaron tenso momento
-
Nico Solabarrieta lanzó crítica a Camila Vidoni tras ventilar conversaciones personales: "Me hace dudar..."
-
Faloon Larraguibel frenó a Nicole Moreno durante discusión por dinero: "Me extraña de ti"
-
Estefi Marquis reveló romance con galán noruego justo antes de ingresar a Volverías con tu ex? 2