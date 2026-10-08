Nico Solabarrieta lanzó crítica a Camila Vidoni tras ventilar conversaciones personales: "Me hace dudar..."

08 oct. 2026 - 00:55 hrs.

En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Nico Solabarrieta expresó su opinión con respecto a los dichos de Camila Vidoni, la argentina con la que estaba saliendo antes de ingresar al reality.

Todo comenzó cuando el exfutbolista escuchó la pregunta que le envió Danilo 21, quien pudo conversar con la mujer en cuestión.

"En el reality negaste tener algo con Camila Vidoni, pero yo conversé con ella y también conversaciones entre ustedes que hablaban de la relación cercana que ustedes tenían, ella me comentó que se sintió humillada por ti, que le prometiste cosas que no estabas cumpliendo (...) Si fue algo sin importancia ¿Por qué Camila se siente tan humillada por tu paso por el reality", lanzó el creador de contenido.

Volverías con tu ex? 2

La respuesta de Nico Solabarrieta

Tras lo anterior, Nico Solabarrieta entregó su opinión sobre la polémica con Camila Vidoni y expresó estar en desacuerdo con su actuar.

"No me gusta ver esto, no me gusta que tenga conversaciones con Danilo 21, que revele pantallazos íntimos, porque al final también me hace dudar a mí sobre qué clase de vínculo tuvimos, qué tan real fue, si a la primera oportunidad, en vez de que esperar a que yo saliera y tener una conversación madura entre dos personas, utiliza a una persona que está directamente relacionada con la farándula y revela conversaciones entre nosotros dos, eso no me parece", expresó.