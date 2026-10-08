Luis Mateucci respondió a Daniela Aránguiz y anunció contrademanda: "Tengo muchas cosas para comprobar"
En el capítulo 71 de Volverías con tu ex? 2, Luis Mateucci se refirió a las declaraciones realizadas por Daniela Aránguiz, las cuales fueron recogidas por varios portales de espectáculo.
Recordemos que anteriormente, cuando Rossy Rossy visitó el encierro imitando a la comunicadora, el trasandino le había dicho que había inventado la pérdida de un embarazo.
Sobre esto, la expanelista de Only Fama anunció acciones legales: "Para defender mi honra, mi dignidad y mi tranquilidad. La violencia a una mujer no siempre son golpes".
La respuesta de Luis Mateucci
Tras lo anterior, Luis Mateucci aseguró que él podría irse por el mismo camino, la vía legal: "Ojalá que me demande, tengo muchas cosas para comprobar, voy a contrademandar para ponerle un fin a todas estas cosas, porque todo lo que está diciendo ahí, lo hizo".
También, relató cómo habría sido la polémica situación que los mantiene en disputa: "Me envió a mí una ecografía falsa, se la envió a Dani Colett (expareja de Luis Mateucci), se la envió a la producción del reality anterior en el que estuve, era una ecografía falsa de un bebé de más o menos 4 meses. Cuando yo salí pregunté qué pasaba, le dije 'muestrame algo', nunca me mostró nada y le dije 'cómo puedes jugar con la vida de un niño tan pero tan fácil para manipular', es un tema muy delicado".
"Ya me amenazó un montón de veces y no hizo nada. Yo te soy sincero, vale tan poco en mi vida que no lo voy a hacer. Para qué otra vez la deuda, gracias a esa deuda gané mucha plata, fui a programas cara a cara con ella, ya estoy podrido, han pasado tres años", agregó finalmente el argentino.
Puedes ver los capítulos completos de Volverías con tu ex? 2 en Disney+ y Mega Go.
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